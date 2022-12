Milan, 123 anni di gloria e successi: buon compleanno

Oggi nel cuore di tutti i tifosi del Milan non è un giorno come tutti gli altri. Oggi è il 16 dicembre e questo significa solo una cosa: è il compleanno del Milan, nello specifico il 123esimo compleanno. 123 anni fatti di successi, di gloria, ma anche di delusioni cocenti. Perché la storia del Milan è questo: cadere per poi godere ancora di più quando si va in alto, toccare il fondo per darsi lo slancio e salire più in alto di tutti gli altri. Perché dopo Istanbul c'è sempre Atene, perché quando il Milan vince è sempre tutto più bello. Perché ce n'erano 60mila a San Siro per Milan-Cavese in Serie B e perché a Reggio Emilia il 22 maggio scorso c'erano solo bandiere rossonere.