Mexes fa 40 anni: il Milan, l’eurogol e quella volta che perse la testa

Philippe Mexes, ex calciatore rossonero, compie oggi 40 anni: ecco alcune curiosità sulla carriera del difensore francese

Enrico Ianuario

PHILIPPE MEXES COMPIE 40 ANNI — Philippe Mexes compie oggi 40 anni. Ha disputato diverse stagioni in Serie A con le maglie di Roma prima e Milan dopo. E' stato uno dei centrali più forti del nostro campionato, a volte fuori dalle righe, ma capace anche di segnare gol strepitosi. Ha detto addio al calcio giocato a 34 anni, dopo aver disputato 552 partite e segnato 30 gol in carriera.

Due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane conquistate con la maglia della Roma, un'altra Supercoppa conquistata con la maglia del Milan. Mexes ha vestito la maglia rossonera per cinque stagioni, dal 2011 al 2016. 114 presenze e 7 reti segnate durante la sua esperienza a Milanello, con le ultime tre stagioni che, purtroppo, non sono state memorabili. In ogni caso, il difensore francese ha lasciato traccia di sé a Milano.

Perno della difesa del Milan, con il Diavolo è stato capace anche di segnare gol clamorosi. Basti pensare a quello siglato in Champions League contro l'Anderlecht. Cross di Montolivo, pallone stoppato di petto al limite dell'area e gol di rovesciata. Anche in Serie A ha segnato un gol pazzesco, arrivato durante una partita persa contro il Genoa a San Siro, con Mexes che trafisse Perin con una mina dalla distanza. Nella mente dei tifosi probabilmente ci sarà il suo gol segnato contro l'Inter. In quel caso si trattava di una partita di International Champions Cup, torneo estivo organizzato in Cina nel 2015, con l'ex Roma che segnò di mezza rovesciata al limite dell'area di rigore.

Se aveva il vizio del gol, ogni tanto Mexes perdeva anche le staffe. Tante espulsioni rimediate in carriera, con una delle ultime che, probabilmente, è stata dovuta anche dalla frustrazione. Da buon ex della gara, durante un Lazio-Milan terminato 3-1 per i biancocelesti, il difensore, furibondo con Stefano Mauri, allora capitano della Lazio, lo prese per il collo e non è stato semplice dividere i due giocatori. Un brutto gesto, condannato con una squalifica e con lo stesso Mexes consapevole di aver commesso una sciocchezza. In ogni caso, è stato un calciatore che ha sempre 'sudato la maglia', peccato averlo avuto al Milan in uno dei periodi più bui della storia rossonera. Buon compleanno, Philippe! Milan, le top news di oggi: il futuro di Ibrahimovic e Brahim Diaz.

