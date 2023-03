Milan, fuori Messias dentro Saelemaekers: cosa perdi e cosa guadagni?

Nella splendida serata rossonera in quel di Londra, il Milan si è qualificato ai quarti di finale della Champions League, grazie allo 0-0 della gara di ritorno e il gol di Brahim Diaz dell'andata. Una serata perfetta, se non fosse per l'infortunio di Junior Messias . Il brasiliano si è accasciato a terra nel secondo tempo ed è stato sostituito da Alexis Saelemaekers . L'esterno rossonero potrebbe stare fuori per molto tempo, date le sue condizioni fisiche e il suo infortunio . Il sostituto naturale resta l'esterno belga, ma cosa guadagna e perde il Milan da questo scambio?

Milan, cosa perdi senza Messias

La fascia destra è stata considerata come il punto debole del Milan, soprattutto se messa a confronto con la fascia sinistra. Con il 3-5-2, però, Messias stava trovando un equilibrio e un'importanza diversa. I rossoneri perdono senza il brasiliano un giocatore in grado di saltare l'uomo in uno contro uno, in grado di allungare la squadra con al corsa e in grado, anche di segnare. Con il nuovo assetto tattico, per Messias sono arrivate molte occasioni sotto porta e anche due gol ravvicinati al Monza e all'Atalanta. Oltretutto, si stava rendendo molto utile anche in fase difensiva, correndo a tutta fascia e chiudendo gli spazi, in aiuto dei tre centrali.