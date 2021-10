MERCATO MILAN E TOP NEWS – Rinnovo Kjaer, l’annuncio. Esclusiva Tassotti

Giornata di dichiarazioni importanti e non solo per il Milan. Innanzitutto, Simon Kjaer ha parlato del suo contratto in scadenza a giugno 2022. Fikayo Tomori, invece, ha espresso la sua soddisfazione nell'indossare la maglia rossonera. Parola anche al presidente Paolo Scaroni sul nuovo stadio e sugli obiettivi stagionali. Tommaso Pobega ha stupito il Torino: i granata adesso vogliono provare a tenerlo anche per il futuro. Infine, ciliegina sulla torta, la nostra intervista esclusiva al grande Mauro Tassotti. Nelle prossime schede le Top News di giornata!