MERCATO MILAN TOP NEWS – Out Theo Hernandez. Ecco l’undici di Pioli

Diverse le notizie nella giornata di oggi sul Milan. In primo piano ovviamente la sfida contro il Napoli, in programma questa sera alle 20:45. A tal proposito ci sono delle novità di formazione, visto che c'è un'assenza importante per la squadra di Pioli. I rossoneri devono vincere per non far scappare l'Inter, mentre i partenopei vogliono i tre punti dopo la sconfitta contro l'Empoli. Entrambe le squadre sono falcidiate dalle assenze.