MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ibra non si arrende. Kessie parla da ex

Una giornata densa di novità importanti. Innanzitutto Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad intervento chirurgico per per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il suo recupero in campo è stimato tra circa 7-8 mesi, ma la volontà dello svedese è quella di continuare. Intanto Franck Kessie ha ufficializzato la sua partenza attraverso un'intervista, mentre per Sandro Tonali è previsto un adeguamento. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!