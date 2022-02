MERCATO MILAN TOP NEWS – Nome a sorpresa. Ibrahimovic, c’è l’offerta

Tante le notizie in questa giornata del 17 febbraio 2022 sul Milan. In primo piano c'è il calciomercato, con diverse novità importanti. Si pensa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma attenzione a tre nomi nuovi. Come di consueto, c'è anche la nostra intervista del giorno con il giornalista Vittorio Oreggia. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.