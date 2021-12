MERCATO MILAN TOP NEWS – I retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino

Tante le notizie nella giornata di oggi sul Milan. In primo piano le parole di Zlatan Ibrahimovic, ma anche il calciomercato. L'obiettivo è sicuramente quello di sostituire Simon Kjaer, che purtroppo resterà fuori per tutta la stagione. Tanti i nomi nel mirino. Ritornando a Ibrahimovic, si parla di un nuovo rinnovo per il campione svedese. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.