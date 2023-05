MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Giroud. Nuovo bomber per Pioli?

Le parole di Olivier Giroud e il nuovo bomber per Stefano Pioli sono solo alcune delle migliori notizie di giornata in casa Milan

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Olivier Giroud e il nuovo bomber per Stefano Pioli. Ma anche le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista di Milan-Inter e la rifinitura dei nerazzurri, oltre all'estratto dell'intervista di Brahim Diaz. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

NUOVO BOMBER PER PIOLI? — Secondo quanto riferito, infatti, ieri da 'Repubblica' il Diavolo è tornato a pensare ad Álvaro Morata. Classe 1992, l'ex Chelsea e Real Madrid conosce bene il nostro campionato per aver giocato, a due riprese (2014-2016 e 2020-2022) con la maglia della Juventus. In questa stagione, con l'Atlético Madrid, Morata ha segnato 15 gol e fornito 3 assist in 42 partite totali. Sotto contratto con i 'Colchoneros' fino al 30 giugno 2024, può essere acquistato per 25 milioni di euro. Ma si potrebbe persino chiudere al ribasso, intorno ai 20. E sarebbe un gran bel colpo per mister Pioli.

PARLA BRAHIM DIAZ — Brahim Díaz, attaccante del Milan, ha parlato dell'EuroDerby contro l'Inter di domani sera in Champions League, ma non soltanto, a 'Marca': “Sono maturato. Il mio sogno era essere un giocatore, giocare a questo livello, la Champions League, arrivare in semifinale? Ora ho 23 anni e tutto è cambiato. Il calcio professionistico è molto diverso. Prima si prendeva la palla e si cercava di scappare da tutti. Ora è un gioco più collettivo, di posizionamento, di vedere cosa si può fare per aiutare la squadra”.

LA RIFINITURA DELL'INTER — Nella giornata odierna, che rappresenta la vigilia del tanto atteso derby di Champions League tra Milan e Inter, anche in casa nerazzurra gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto l'allenamento di rifinitura. L'unico assente è il lungodegente Milan Skriniar. Presente in gruppo, invece, Robin Gosens che, come riportato da 'TMW' porta un vistoso tutore al braccio destro a seguito della lussazione alla spalla subita nel match contro la Lazio. Rientrato anche il difensore Danilo D'Ambrosio, che non aveva preso parte alla trasferta dello stadio 'Olimpico' contro la Roma.

LE DICHIARAZIONI DI PIOLI — Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla vigilia del derby di andata di Champions League tra Milan e Inter. Di seguito le sue parole: "Oggi per il lavoro che ha fatto è andato bene, ma è anche abbastanza normale perché ha lavorato solo sul dritto. Domattina sarà qui, spingerà al massimo per capire se potrà essere della partita o meno. Se sarà convocato è perchè è in grado di giocare dall'inizio, altrimenti aspetteremo la prossima. È chiaro che la speranza è sempre quella di avere tutti i giocatori a disposizione e Rafa sappiamo che ha delle caratteristiche uniche nella nostra squadra, ma so quanto sono forti i miei giocatori e la squadra nel complesso. Se non ci sarà saremo sempre il Milan".

LA CARICA DI GIROUD — Olivier Giroud, attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni di 'Milan TV' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, in programma nella giornata di mercoledì 10 maggio alle ore 21:00. Di seguito le sue parole a riguardo: "Un'atmosfera pazzesca allo stadio, come sempre, ma una semifinale di Champions è tanta roba. C'è un po' più di pressione perché è una partita importantissima e di un livello più alto. Per me una semifinale si gioca al 110%, la cosa più importante è dare tutto sul campo, giocare con il cuore e non avere rimpianti. Io ho fatto 3 gol in tre partite di campionato e per me è sempre un'emozione speciale fare gol nel derby, soprattutto in Champions. Penso che vogliamo tutti fare un'ottima partita e io sono concentrato su quello che dobbiamo fare. Spero di girarmi, anche perché è un po' di tempo che non faccio gol a San Siro. Vincere lo Scudetto il primo anno? Non potevo sperare di meglio. So quanto è importante la Champions per questo club e per i tifosi e allora mettiamo ancora più pressione e determinazione per fare la migliore partita possibile. Se potessi la giocherei adesso".LEGGI ANCHE:Milan, le ultime news di mercato di oggi >>>