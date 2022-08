MERCATO MILAN E TOP NEWS - Cdk in conferenza. Arriva N'dicka? (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Charles De Ketelaere ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione. Per quanto riguarda il mercato, invece, N'Dicka sembrerebbe essere in vantaggio su Diallo per trasferirsi al Milan.