MERCATO MILAN TOP NEWS – Ecco il nuovo stadio, Giroud rinnova

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. Siamo entrati nella settimana del ritorno in campo dopo la sosta, ma ci si concentra su altro per ora. Dal nuovo stadio, con il dibattito pubblico che inizierà domani, fino al rinnovo di Rafael Leao sempre in discussione. C'è spazio anche per mercato e un altro rinnovo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.