MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità su Renato Sanches e cessioni

Un lunedì 11 luglio ricco di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Qualche giorno fa l'apertura ufficiale della sessione estiva e il club rossonero si è messo subito all'opera sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da De Ketelaere. Nuova offerta pronta per il belga. Ricco anche il capitolo uscite: Castillejo e Caldara salutano. Infine, ancora novità dalla Francia per Renato Sanches. Il portoghese sembra allontanarsi. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.