MERCATO MILAN TOP NEWS – Traguardo per Pioli, attacco di Ceferin

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa e i rossoneri si avvicinano sempre più alla partita di domenica sera, scontro diretto in cima alla classifica. Designato il direttore di gara. Intanto saltano fuori alcuni retroscena legati a Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli si prepara a raggiungere un grande traguardo. Sta poi per rinascere la Superlega e il Capitano sta per lasciare. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.