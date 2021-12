MERCATO MILAN TOP NEWS – Intrecci col Genoa: dal passato al futuro

Stasera il Genoa ospiterà il Milan e non sarà ovviamente una sfida come tutte la altre, visto che Andriy Shevchenko è l'allenatore dei rossoblù dopo aver vinto tutto con i rossoneri da protagonista. Intrecci del calcio. Quello con l'allenatore non è però l'unico tra Genoa e Milan stasera e non solo. Per quanto riguarda il mercato, infatti, ci potrebbero essere alcune operazioni. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.