Mercato Milan, Scamacca stuzzica. Kessie-Inter e un ritorno a sorpresa

Un mattina ricca di spunti interessanti di calciomercato. Stuzzica l'idea Gianluca Scamacca: l'Inter è in vantaggio, ma ci sono le condizioni per il sorpasso. Prende quota l'idea di abbandonare la zona di San Siro per la costruzione del Nuovo Stadio, mentre Franck Kessie potrebbe imitare Hakan Calhanoglu. In vista un ritorno a sorpresa di un giovane laterale destro? Nelle prossime schede le Top News di questa mattina sul Milan!