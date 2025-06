Mercato Milan: Rafa Leao ancora nel mirino del Bayern, ma…

Il mercato del Milan è soprattutto in uscita per ora, con le entrate bloccate dalle poche vendite per ora, ma c'è Rafa Leao che rimane un punto di domanda. Come ricorda il CorSera, da martedì scatta la clausola rescissoria da 175 milioni prevista nel suo contratto. Al momento, ovviamente, nessuna squadra è disposta a pagare quella cifra. Eppure, se qualcuno si presentasse con 100 milioni, difficile dire cosa succederebbe.