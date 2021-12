Mercato Milan, pronto un super colpo dal Real Madrid. Difesa, tre i nomi

Tante le notizie di questa mattina sul Milan. In primo piano c'è il calciomercato: l'obiettivo di Maldini e Massara è quello di rinforzare la squadra di Stefano Pioli in modo da puntare allo scudetto. Nel mirino c'è soprattutto l'acquisto di un difensore, ma non solo. Attenzione anche al possibile arrivo anticipato di Yacine Adli e a un innesto dal Real Madrid. Ecco tutte le notizie nelle prossime schede