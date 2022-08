MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le novità su Onyedika, Diallo e Gabbia

Un venerdì 19 agosto ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio, con diverse trattative ancora in piedi per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte dalle novità su Onyedika, centrocampista del Midtjylland. Occhio alla situazione Abdou Diallo e a quella relativa a Matteo Gabbia. Aria di rinnovo per Rade Krunic, mentre Tonali recupera per Atalanta-Milan. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.