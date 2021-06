Mercato Milan – Jovic, i numeri nella stagione 2020/2021 / News

Luka Jovic è un obiettivo di mercato del Milan. Ma com'è andata l'ultima stagione per il serbo? Ecco i suoi numeri con l'Eintracht

A volte ritornano. Luka Jovic è da tempo uno dei nomi segnati in neretto sul taccuino del Milan. Dopo l'exploit con l'Eintracht Francoforte, il serbo è passato al Real Madrid per la cifra importante di 60 milioni di euro. In maglia Real, però, non è mai riuscito ad incidere a dovere. Per questo motivo, a gennaio 2020, ha fatto ritorno all'Eintracht in prestito, così da tentare una rinascita nel club che gli ha dato di più in carriera. Una mission non del tutto riuscita considerando i suoi numeri. Una stagione iniziata con la casacca 'blanca' con la quale ha totalizzato soltanto 5 presenze tra Liga e Champions League. Con il club tedesco è andata leggermente meglio: 18 presenze, 4 gol e 2 assist. Statistiche che sono lontanissime dai suoi vecchi standard: nella stagione 2018/2019, ad esempio, Jovic aveva segnato la bellezza di 27 gol in 46 presenze. Con il Milan potrebbe davvero ritornare al top? Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo