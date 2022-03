Mercato Milan, ESPN: “Kessie al Barcellona dopo accordo su commissioni”

Secondo quanto riferisce ESPN, l'accordo sulla commissione all'agente di Kessie ha sbloccato il trasferimento dal Milan nel prossimo mercato.

Arrivano ulteriori conferme di mercato sull'addio di Franck Kessie al Milan nella prossima estate. Anche secondo ESPN, infatti, l'ivoriano classe 1996 si trasferirà al Barcellona a parametro zero. Oltre a quanto già noto, si scopre che a sbloccare la trattativa è stato l'accordo sulla commissione da pagare al suo agente. Era il punto chiave per concludere il tutto, visto che l'offerta di stipendio è molto simile a quella offerta dal Milan nei mesi scorsi. I rossoneri però non volevano pagare molto di commissione al procuratore. Prima i blaugrana non potevano pagare George Atangana perché non era iscritto alla Federcalcio spagnola reale (RFEF) per riscuotere la commissione. Si è iscritto e tutto si è sbloccato. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>