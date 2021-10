MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità sul nuovo stadio. In arrivo un attaccante

Diverse dichiarazioni, novità sul nuovo stadio e il calciomercato hanno animato la giornata del Milan di oggi 29 ottobre 2021. Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, e Stefano Pioli hanno rilasciato delle interviste interessanti. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è pronunciato in merito alla costruzione del nuovo stadio. Riguardo il mercato, il Diavolo sarebbe vicino ad un attaccante brasiliano. Infine le ultime sulle condizioni di Ante Rebic in vista della gara di domenica contro la Roma.