MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità Florenzi. Colpo dal Real Madrid?

Tante novità in casa Milan nel giorno seguente del pareggio in Champions League contro il Porto. Se la partita di ieri non è andata come Stefano Pioli sperava, l'allenatore rossonero può sorridere visto che ci sono delle ottime notizie su Alessandro Florenzi. A proposito di Pioli: il tecnico parmigiano ha ricevuto un importante riconoscimento. Riguardo il mercato, invece, i rossoneri potrebbero piombare nuovamente su un fuoriclasse del Real Madrid. Potete trovare questo e molto altro scorrendo le prossime schede o visitando il nostro sito 'Pianetamilan.it'.