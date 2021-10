MERCATO MILAN E TOP NEWS – Mirante, il retroscena. Belotti strizza l’occhio

Dopo la sosta delle nazionali si avvicina sempre di più l'impegno con il Verona. Un appuntamento che non vedrà Theo Hernandez in campo: il francese è risultato positivo al Covid. Intanto Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista e l'agente di Antonio Mirante ha raccontato un curioso retroscena sul suo arrivo. Aggiornamenti anche sul rinnovo di Stefano Pioli. Fari puntati sull'attacco per il Milan: il piano per Lorenzo Lucca e gli ammiccamenti di Andrea Belotti. Nelle prossime schede le top news di mercato e non solo!