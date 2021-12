MERCATO MILAN E TOP NEWS – Kjaer, novità sull’infortunio. Parla Krunic

Un'altra grande giornata ricca di notizie nel 'day after' di Genoa-Milan. A proposito del match di ieri sera, non arrivano buone notizie riguardo l'infortunio al ginocchio subìto da Simon Kjaer. Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni piene di sogni e belle speranze, mentre Koulibaly - avversario del Milan il 19 dicembre - starà fuori per diverso tempo. Potrete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.