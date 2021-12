MERCATO MILAN E TOP NEWS – Conferenza Pioli. Arriva Alvarez?

Tante notizie anche oggi che riguardano il mondo del Milan. Domani i rossoneri affronteranno allo Stadio Meazza la Salernitana. Alla vigilia del match, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, così come l'allenatore dei campani Stefano Colantuono. Inoltre circolano diversi nomi per rinforzare la difesa a gennaio a causa dell'infortunio di Kjaer, così come oggi c'è stato un particolare incontro a Casa Milan. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.