Siamo già alla vigilia del prossimo impegno di campionato, con il Milan che domani giocherà contro lo Spezia. Oggi, dunque, come di consueto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Risposte molto secche del Mister. Intanto è tornato a parlare anche l'AD rossonero Ivan Gazidis. Novità invece sul mercato, soprattutto per gennaio. Buone notizie dall'infermeria, due recuperi. Anche se si ferma un altro giocatore. Questo e molto altro nelle prossime schede >>>