Mercato Milan – Dzeko ora è all’Inter, ma nel 2009 fu a un passo

Dzeko in questo mercato è passato all'Inter, ma è sempre stato tifoso del Milan, che gli è stato vicinissimo qualche anno fa.

Dopo l'addio di Romelu Lukaku, belga classe 1993 passato al Chelsea, l'Inter ha deciso di sostituirlo sul mercato con Edin Dzeko, bosniaco classe 1986, che però è da sempre tifoso del Milan. Non solo, ma nel 2009 era stato davvero a un passo dal vestirsi di rossonero. Secondo SportMediaset, infatti, Adriano Galliani, che aveva appena comprato Ronaldinho, andò da Dzeko a regalargli la maglia rossonera del brasiliano. Dzeko era entusiasta di trasferirsi nel club dei suoi sogni, ma alla fine passò al Manchester City, che offrì di più al Wolfsburg. Una situazione che non fece troppo felice il centravanti, che ora si ritrova a Milano, ma dalla parte opposta e con 12 anni in più. Intanto Kessie si prepara a rinnovare con il Milan >>>