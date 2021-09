Mercato Milan, Azmoun: “Se andrò via, lo farò da svincolato”

Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, era stato accostato anche al Milan nell'ultimo mercato. Ora parla del proprio futuro.

Nel corso dell'ultima sessione di mercato, il Milan ha acquistato due attaccanti, ma ai rossoneri era stato accostato anche Sardar Azmoun. Classe 1995, iraniano, gioca nello Zenit San Pietroburgo, ma la squadra russa ha fatto opposizione a una sua partenza in estate. La richiesta è stata infatti di 25 milioni. Tantissimi, se si tiene in considerazione che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Troppi anche per il Milan, che però non era l'unico club italiano a volerlo.