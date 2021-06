Mercato allenatori Serie A 2021/22: chi sono e quanto guadagnano

Il mercato allenatori non è ancora concluso e la Serie A 2021/22 deve ancora definire il quadro completo delle presenze in panchina per la prossima stagione. Tra le big, solo Milan e Atalanta hanno confermato i propri tecnici. Inter, Juventus,...

Allenatori Serie A 2021/22 — Il mercato allenatori non è ancora concluso e la Serie A 2021/22 deve ancora definire il quadro completo delle presenze in panchina per la prossima stagione. Tra le big, solo Milan e Atalanta hanno confermato i propri tecnici. Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina hanno tutte cambiato guida. Ecco la situazione squadra per squadra, in costante aggiornamento, con gli allenatori, le durate/scadenze dei loro contratti e gli stipendi previsto. Vai alla prossima scheda

Atalanta — Squadra: Atalanta

Situazione: confermato

Allenatore: Gianpiero Gasperini

Scadenza: 2023 (con opzione per il 2024)

Stipendio: 2.2 milioni

Bologna — Squadra: Bologna

Situazione: confermato. Nell'incontro di oggi con il club, il tecnico ha avuto rassicurazioni sulle ambizioni della squadra e sul mercato che potrà fare. Era accostato alla Lazio

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Scadenza: 2023

Stipendio: 2 milioni

Cagliari — Squadra: Cagliari

Situazione: confermato

Allenatore: Leonardo Semplici

Scadenza: 2022

Stipendio: 800.000 euro

Empoli — Squadra: Empoli

Situazione: confermato, ma l'allenatore ha diverse richieste

Allenatore: Alessio Dionisi

Scadenza: 2022

Stipendio: 300 mila euro

Fiorentina — Squadra: Fiorentina

Situazione: nuovo (ha preso il posto di Beppe Iachini)

Allenatore: Gennaro Gattuso

Scadenza: 2023 (con opzione sul 2024)

Stipendio: 2.5 milioni

Genoa — Squadra: Genoa

Situazione: vicino alla conferma

Allenatore: Davide Ballardini

Scadenza: 2022

Stipendio: 850.000 euro

Inter — Squadra: Inter

Situazione: nuovo (ha preso il posto di Antonio Conte)

Allenatore: Simone Inzaghi

Scadenza: 2023

Stipendio: 4 milioni

Juventus — Squadra: Juventus

Situazione: nuovo (ha preso il posto di Andrea Pirlo)

Allenatore: Massimiliano Allegri

Scadenza: 2025

Stipendio: 9 milioni

Lazio — Squadra: Lazio

Situazione: panchina ancora vacante. Maurizio Sarri è in pole position

Allenatore: -

Scadenza: -

Stipendio: -

Milan — Squadra: Milan

Situazione: confermato. A breve comincerà a trattare il rinnovo almeno fino al 2023

Allenatore: Stefano Pioli

Scadenza: 2022

Stipendio: 2.3 milioni

Napoli — Squadra: Napoli

Situazione: nuovo (sostituisce Rino Gattuso)

Allenatore: Luciano Spalletti

Scadenza: 2023

Stipendio: 3.2 milioni

Roma — Squadra: Roma

Situazione: nuovo (sostituisce Paulo Fonseca)

Allenatore: Josè Mourinho

Scadenza: 2024

Stipendio: 7 milioni

Salernitana — Squadra: Salernitana

Situazione: confermato dopo la promozione in Serie A

Allenatore: Fabrizio Castori

Scadenza: 2022

Stipendio: 120.000 euro

Sampdoria — Squadra: Sampdoria

Situazione: da definire. Dopo l'addio a Claudio Ranieri, si sta cercando il sostituto. In corsa: Giampaolo, Gotti, Italiano, Iachini.

Allenatore: -

Scadenza: -

Stipendio: -

Sassuolo — Squadra: Sassuolo

Situazione: da definire. Il club è ancora alla ricerca del sostituto di De Zerbi. In lizza Pirlo e Italiano

Allenatore: -

Scadenza: -

Stipendio: -

Spezia — Squadra: Spezia

Situazione: da definire. Vincenzo Italiano potrebbe salutare per altre destinazioni

Allenatore: Vincenzo Italiano

Scadenza: 2022

Stipendio: 500 mila euro

Torino — Squadra: Torino

Situazione: nuovo (sostituisce Davide Nicola)

Allenatore: Ivan Juric

Scadenza: 2024

Stipendio: 2 milioni

Udinese — Squadra: Udinese

Situazione: da definire. Luca Gotti è corteggiato da altri club e ha il contratto in scadenza, ai friulani piace Zanetti

Allenatore: Luca Gotti

Scadenza: 2021

Stipendio: 600 mila euro

Venezia — Squadra: Venezia

Situazione: da definire. Zanetti potrebbe risolvere per andare all'Udinese

Allenatore: Paolo Zanetti

Scadenza: 2023

Stipendio: non noto