Mazzola: “Secondo me Milan fuori dalle prime quattro”

MILAN NEWS – Il Milan sta sorprendendo tutti, è vero, ma ormai sembra aver trovato alcune certezze. Difficile pensare allo Scudetto, sicuramente ci sarà da sudare per il quarto posto, ma oggi è quanto meno fuori pronostico la squadra rossonera fuori dai primi quattro posti. Non è dello stesso avviso, forse perché condizionato dal suo passato, Alessandro Mazzola, storico capitano dell’Inter. Ai microfoni del Giornale, infatti, ha parlato così del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole: “Le prime quattro secondo me saranno Inter, Juventus, Napoli e Lazio. Il Milan fuori dalla Champions League. Ibra per me è fantastico, è davvero grande. A volte è un po’ sopra le righe con le dichiarazioni e ci vorrebbe qualcuno dello staff che gli parlasse, ma come calciatore è indiscutibile. Un grande giocatore”.

SZOBOSZLAI, INTRECCIO COL REAL >>>