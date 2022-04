Materazzi: “Derby? Il Milan è stato bravo a ribaltare il match”

L'ex difensore Marco Materazzi, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Milan, Inter e della lotta scudetto

L'ex difensore Marco Materazzi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Materazzi ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter, soffermandosi sul derby vinto dai rossoneri 2-1 in campionato. Quella partita è rimasta alla storia come quella decisa di Giroud, autore di una doppietta nel secondo tempo. Ecco cosa ha detto Materazzi: "Fino al 75’ l’Inter aveva meritato di vincere, non aveva rubato niente, ma poi il Milan è stato bravo a ribaltare il risultato, trascinato da un super Giroud". Milan, le top news di oggi: esclusiva Scanzi, bomba dalla Spagna.