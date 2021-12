Materazzi, altra frecciata social ad Ibra: “Dovevate postare questa foto”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha mandato un'altra frecciatina a Zlatan Ibrahimovic attraverso il suo profilo Instagram

Nei giorni scorsi non sono passate inosservate le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del Corriere della Sera. L'attaccante dello svedese, tra le tante cose, ha anche parlato dello scontro avuto in passato con Marco Materazzi, dicendo di aver 'saldato il conto' in occasione di un derby. Dopo la risposta social da parte dell'ex difensore interista sui social, il quale aveva postato la foto della Champions League, oggi lo stesso Materazzi ha pubblicato un'altra foto su Instagram. Ecco, di seguito, quanto pubblicato da 'Matrix'. Le Top News di oggi: problemi per Theo Hernandez, piace un ex attaccante della Roma.