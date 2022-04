Martinez (ct Belgio): “Lukaku? Mi aspetto che in estate cambi club” | News

Roberto Martinez, c.t. della Nazionale belga, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Lukaku: l'attaccante interessa a diversi club

Enrico Ianuario

"Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo, ma mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali e mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard". Ha parlato così Roberto Martinez, Commissario Tecnico della Nazionale belga ai microfoni del 'Sun' sul futuro dell'attaccante del Chelsea, il quale non sta vivendo una grande stagione in maglia blues.

Lukaku, dopo aver giurato amore all'Inter, ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi nella sua squadra del cuore, ovvero quella in cui milita tutt'ora. Nonostante ciò, le cose non stanno andando per il verso giusto. 'Big Rom' non segna in Premier League da dicembre e non è più titolare nel Chelsea da febbraio. Dunque, l'augurio di Roberto Martinez è che il belga possa cambiare aria e averlo al meglio per i prossimi Mondiali in Qatar.

Non sarà facile, però, cedere Lukaku, specialmente dopo la cifra sborsata dal Chelsea in estate per prelevarlo dall'Inter (113 milioni di euro). Oltre a ciò, si aggiunge l'impossibilità di operare sia in entrata che in uscita dallo stesso club londinese. In ogni caso, secondo l'Express, il classe 1993 ha alcuni estimatori. Tra questi c'è l'Inter, così come PSG e Real Madrid monitorano il giocatore anche se, al momento, hanno obiettivi diversi. In Inghilterra, invece, l'Arsenal sarebbe la squadra più interessata a Romelu Lukaku. Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.

