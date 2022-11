Marocco, niente convocazione per Brahim Diaz: chiamato Zaroury | News

Sembrava improbabile e così è stato. Brahim Diaz non verrà convocato dal Marocco per sostituire l'infortunato Amine Harit. Come annunciato dalla federcalcio marocchina il suo posto viene preso da Anass Zaroury del Burnley. Sfuma dunque la suggestione Brahim Diaz, il quale continuerà a vestire la maglia della nazionale spagnola. Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"