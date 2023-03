Niente Marocco per Brahim Díaz. Il CT Regragui: “L’ho incontrato, ma …”

Brahim Díaz, attaccante del Milan, non è stato convocato dal Marocco per gli impegni del mese di marzo. Il C.T. Walid Regragui è stato chiaro

Daniele Triolo

Brahim Díaz, attaccante del Milan, non è stato convocato da Walid Regragui, Commissario Tecnico del Marocco, per le amichevoli contro Brasile (sabato 25 marzo) e Perù (martedì 28 marzo). Smentite, quindi, le indiscrezioni degli ultimi giorni, che volevano il numero 10 rossonero in procinto di 'cambiare nazionalità', e passare, quindi, dalla Spagna ai Leoni dell'Atlante.

Niente Marocco per Brahim Díaz: le parole di Regragui — In realtà, qualcosa sotto c'è stato e ci sarebbe tuttora. Regragui, nella conferenza stampa in cui ha presentato le sue scelte per gli impegni di marzo della selezione nord-africana, è stato sincero sulla questione relativa ad una possibile convocazione di Brahim Díaz.

"Sono andato a Milano per incontrare Brahim Díaz - ha rivelato il C.T. marocchino -. Abbiamo avuto una discussione sincera, è stato onesto. Non siamo in trattativa. Sta avendo un periodo di riflessione per capire cosa fare tra Spagna e Marocco, ma sarà una sua decisione".

Possibile, ora, che decida di giocare per sempre per la Spagna — Perché Brahim Díaz può giocare per il Marocco anziché per la Spagna? Per via del doppio passaporto (il papà di Brahim è marocchino) e perché, finora, con la Spagna, ha giocato una sola partita, l'8 giugno 2021, contro la Lituania in un 4-0 nel quale, per giunta, ha anche segnato.

Trattandosi di una presenza in amichevole e non in una gara ufficiale, Brahim Díaz potrebbe cambiare bandiera, qualora volesse. Resta da capire, adesso, se il fantasista di Málaga chiuderà definitivamente le porte al Marocco tra qualche giorno. Il Commissario Tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, infatti, dovrà fare le convocazioni per i prossimi impegni delle 'Furie Rosse'.

Qualora Brahim Díaz, dunque, figurasse nell'elenco dei convocati per le partite di qualificazione agli Europei 2024 contro Norvegia (sabato 25 marzo) e Scozia (martedì 28 marzo), avremmo, quindi, la certezza che l'andaluso avrà scelto in via definitiva 'da che parte stare'. Milan, l'inquietante statistica che riguarda Leao >>>

