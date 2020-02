Marinozzi: “Ibrahimovic è un segnale per Gazidis. Ecco perchè…”

NEWS MILAN – Andrea Marinozzi, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan, soffermandosi in particolar modo su Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, e Zlatan Ibrahimovic: “L’arrivo di Ibrahimovic può essere uno stimolo per Gazidis nel non comprare solo giovani ma alternare a ragazzi giovani qualche ragazzo di personalità e di esperienza per cercare di fare crescere i talenti del futuro”. Intanto la Juventus, per la sfida contro il Milan, recupera un calciatore, continua a leggere >>>

