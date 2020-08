Marco Simone: “Vi svelo un retroscena su Bennacer”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha raccontato un retroscena che riguarda Ismael Bennacer. Simone, ora allenatore, è stato ad un passo dall’avere in squadra l’algerino. Ecco il suo racconto ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Dovevo allenarlo quando guidavo il Tours in seconda divisione francese, lui giocava nell’Arles-Avignon. Me lo proposero, ma io allenavo una squadra che lottava per la zona retrocessione e Bennacer, in quel periodo, era già un giocatore troppo importante“.

