MILAN NEWS – Marco Borriello, ex attaccante fra le altre anche del Milan, compie oggi 38 anni.

Tutta la redazione di PianetaMilan, gli augura un felice compleanno. Borriello, nelle sue varie esperienze in rossonero, è riuscito a scendere in campo per 75 volte, segnando 21 gol. Nel palmares di Borriello figurano un campionato vinto nel 2003/2004 e una Champions League nel 2006/2007. Entrambi i successi avvenuti con Carlo Ancelotti in panchina. Tantissimi auguri Borriello.