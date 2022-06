Marchetti: “Rinnovi Maldini e Massara? Non ci saranno sorprese, ma…”

Luca Marchetti, intervenuto a 'Sky Sport 24', ha fatto il punto della situazione relativa ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le sue parole: "Per i rinnovi non crediamo che ci possano essere sorprese, ma è letteralmente singolare che non ci sia stata questa firma finora. Da quello che sappiamo non sono mai state in discussione le figure di Maldini e Massara; il fatto che non abbiano firmato il contratto è più un problema d’immagine che di operatività. Maldini e Massara hanno continuato a lavorare, non è che siano stati fermi sul mercato. Però è quantomeno singolare che una società che ha vinto il campionato, ad un giorno dalla scadenza del loro contratto, non abbia ancora fatto firmare i propri dirigenti". Milan, le top news di oggi: Raspadori torna di moda. Vocalelli in esclusiva.