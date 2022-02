Marchetti, ecco chi è l’arbitro di Milan-Udinese che ha bruciato le tappe

Matteo Marchetti è stato al centro di diverse polemiche durante il match tra Milan e Udinese: ecco chi è l'arbitro che ha bruciato le tappe

Enrico Ianuario

La gara di ieri tra Milan e Udinese ha dato spazio a molte polemiche. L'episodio che ha fatto discutere più di tutti è senza dubbio il gol dei friulani propiziato da un tocco di mano dell'autore della rete Destiny Udogie. Nessuna colpa per Matteo Marchetti, direttore della gara, in quella circostanza, in quanto era difficile vedere il tocco del giocatore bianconero. Ad aver sbagliato è stata sicuramente la Var, con l'arbitro Guida che non ha visto l'irregolarità né ha invitato lo stesso Marchetti al monitor.

In ogni caso, il fischietto della sezione di Ostia è un profilo che da poco si è affacciato al grande palcoscenico della Serie A. Ciò lo ha anche detto Maldini al termine del match, il quale, questa volta, ha protestato perché 'siamo primi, non possiamo avere sempre arbitri esordienti a San Siro'. Esordiente a San Siro, però, non è il classe 1989. Secondo 'gazzetta.it', Marchetti, infatti, ha già arbitrato due volte l'Inter al 'Meazza' in questa stagione nelle due partite contro il Cagliari e contro il Venezia. Quest'ultima partita, però, non è stata esente da polemiche, in quanto il gol del vantaggio di Barella è nato dopo una vistosa sgomitata di Dzeko sul volto del giocatore dei lagunari Modolo.

Insomma, la 'Scala del calcio' non porta troppo bene a Marchetti, il quale ha bruciato le tappe ed è arrivato giovanissimo ad arbitrare in Serie A. Il direttore di gara ha arbitrato dal 2012 al 2015 in Serie D, poi il salto di categoria in Serie C dal 2015 al 2019. Nell'ottobre del 2020 l'esordio in Serie B, mentre Genoa-Verona è stata la sua prima gara diretta in Serie A nella passata stagione. Con quella di ieri, Marchetti ha diretto ben otto gare del massimo campionato nazionale senza mai estrarre un cartellino rosso. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.

