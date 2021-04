Marani: “Milan sopra le aspettative. Pioli non ha mai parlato di scudetto”

Matteo Marani, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato di un Milan sopra le aspettative e coerente, che non ha mai parlato di scudetto

Matteo Marani, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato di un Milan sopra le aspettative e coerente, che non ha mai parlato di scudetto. Queste le dichiarazioni: "C'è stata una grande coerenza nel Milan e Pioli non ha mai parlato di scudetto anche durante le interviste nei nostri studi. E' logico che ci possano essere delle pause fisiologiche perché da giugno i rossoneri sono stati protagonisti di una stagione incredibile in tutte le competizioni. Il Milan è sopra le aspettative di chiunque".