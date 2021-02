Marani: “Ecco quando il Milan ha iniziato ad avere dei problemi”

Matteo Marani sul calo del Milan

Il giornalista sportivo Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sullo slancio, forse eccessivo, arrivato dall’opinione pubblica per le potenzialità del Milan: “Il Milan è stato promosso squadra da scudetto per via dell’emotività dell’opinione pubblica. Questo ha un prezzo. Il Milan ha iniziato ad avere dei problemi quando doveva giocare per vincere. C’è stata una spinta enorme, bisognava sottolineare ancora di più quanto questa squadra stesse facendo cose incredibili. Dobbiamo tenere a conto i valori, poi può succedere di tutto”. Incursione di mister Pioli sul canale Twitch del Milan >>>