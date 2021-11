Manchester United, ufficiale l’esonero di Solskjaer: ecco il nuovo allenatore

Solskjaer è stato esonerato dal Manchester United, che ha deciso di affidare la squadra a Carrick, almeno momentaneamente.

Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata, per l'esonero di Ole Solskjaer dal Manchester United, dopo la pesante sconfitta di ieri. Il sito ufficiale dei Red Devils comunica infatti che il tecnico è stato sollevato dall'incarico: "Ole sarà sempre una leggenda, ma con rammarico abbiamo raggiunto questa decisione". Al momento la guida della squadra è affidata a Michael Carrick, ma dovrebbe trattarsi solo di un traghettatore. Presto sarà scelto il nuovo allenatore. Potrebbe essere Zinedine Zidane, che però non è convintissimo ancora. Possibilità anche per Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan e già vicino alla Premier League la scorsa estate. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata >>>