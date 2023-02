Manchester United, si cerca l’accordo per il rinnovo dell’ex Milan Dalot

Il Manchester United è al lavoro per cercare un accordo con l'ex Milan Diogo Dalot per il rinnovo del contratto

Tra i terzini passati al Milan nel corso degli ultimi anni, nelle menti dei tifosi del Diavolo sarà sicuramente rimasto impresso Diogo Dalot . Il portoghese, dopo una buona stagione in rossonero, però, non è stato riscattato, anche perché il Manchester United ci ha voluto puntare seriamente.

Dalot e il Manchester United cercano di trovare l'accordo per il rinnovo

Secondo quanto riportato da alcuni tabloid inglesi e ripreso da calciomercato.com, i Red Devils starebbero cercando un accordo con il lusitano per il rinnovo di contratto, dal momento in cui quello attuale è in scadenza al 30 giugno 2023. Il Manchester United non vorrebbe perderlo a zero e quindi avrebbe intensificato i contatti per il prolungamento. Calciomercato Milan – Maldini punta un attaccante del Real Madrid