Manchester United-Milan, Marani: “Gol di Kessie? Sfregio a opera d’arte”

Manchester United-Milan, l’opinione di Marani

Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della prestazione del Milan contro il Manchester United. Attenzione particolare al gol splendido annullato a Franck Kessie e al gol di Simon Kjaer: "Nel secondo tempo, dopo aver subito il gol, il Milan ha continuato a giocare e ha trovato il gol meritatamente. Dispiace molto per il gol annullato a Kessiè: è un po' uno sfregio su un'opera d'arte. Questo gol di Kjaer è determinato ad entrare nella storia, perché con queste rete qui rappresenta tutto. Veniamo da giorni difficili per il calcio italiano, credo che il Milan abbia fatto una cosa importante in questo senso, andando in controtendenza rispetto a questi giorni brutti e difficili".