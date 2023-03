Manchester United, Elliott ha superato la seconda fase di vendita del club

Dopo aver venduto ad agosto il Milan, il fondo Elliott nelle scorse settimane avrebbe manifestato interesse nei confronti del Manchester United. Il club, come si sa, è stato messo in vendita dalla famiglia Glazer, storici proprietari della squadra di Manchester. A tal proposito, dall'Inghilterra arrivano alcuni aggiornamenti in merito alla vendita dei 'Red Devils'. Secondo quanto riferisce 'Sky Sports UK', il fondo Elliott avrebbe superato la seconda fase del processo di vendita per il Manchester United. Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente