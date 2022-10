Manchester City-Manchester United 6-3: Haaland e Foden, tripletta a testa

Questo pomeriggio è andato in scena all' Etihad Stadium il Derby di Manchester tra City e United . La partita si è conclusa con uno spettacolare 6-3 in favore della squadra allenata da Pep Guardiola , autrice di una grande gara soprattutto nella prima frazione di gioco. Al termine dei primi 45 minuti, infatti, il parziale era fermo sul risultato di 4-0 in favore dei 'citizens', con i 'Red Devils' che hanno avuto una piccola reazione d'orgoglio accorciando leggermente le distanze.

Protagonisti assoluti del match Erling Haaland e Phil Foden, entrambi autori di una tripletta. Per l'attaccante norvegese si tratta della terza tripletta consecutiva in campionato in casa e adesso comanda la classifica dei cannonieri in Premier League con 14 gol in 9 partite. Le reti dello United portano le firme di Antony e Martial, quest'ultimo autore di una doppietta. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>