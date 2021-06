Malore Eriksen, Mangiante: “Kjaer, capitano ed eroe. Orgoglioso di te”

Angelo Mangiante, inviato di 'Sky Sport', non ha potuto far altro che tessere le lodi di Simon Kjaer dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen

Angelo Mangiante, inviato di 'Sky Sport', non ha potuto far altro che tessere le lodi di Simon Kjaer dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen. Ecco il tweet in cui elogia il suo 'modus operandi': "Capitano ed eroe: Simon Kjaer. Prima che arrivassero i medici ha liberato le vie respiratorie di Eriksen, ha iniziato il messaggio cardiaco. Potrebbe aver davvero avergli salvato la vita, un atto di eroismo. Anche come abbia cercato di consolare la moglie di Christian, davvero emozionante. Che uomo, sono davvero orgoglioso di te".