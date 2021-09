Malmoe-Juventus, Chiesa e Bernardeschi non convocati: Milan nel mirino

Massimiliano Allegri non ha convocato Federico Chiesa e Federico Bernardeschi per Malmoe-Juventus di Champions League. Milan nel mirino

Giorno di vigilia per la Juventus, che debutterà contro il Malmoe in Champions League. Massimiliano Allegri non ha portato con sé Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Dopo la mancata convocazione contro il Napoli per un problema muscolare, il figlio d'arte verrà preservato anche domani con un solo obiettivo: recuperarlo contro il Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il suo rientro per domenica è molto probabile. Per quanto riguarda Bernardeschi, invece, si tratta di un fastidio al ginocchio. Anche lui potrebbe rientrare contro i rossoneri. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.