Maldini prende tempo: sta decidendo se restare al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, non sarebbe poi così sicuro di restare nonostante la conferma di Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a ‘Sky Sport 24‘, infatti, Maldini avrebbe preso qualche giorno di tempo per decidere del proprio futuro, poiché, nel recente passato, si è sentito scavalcato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis nelle scelte per quanto concerne l’area tecnica del club rossonero, sebbene poi queste (leggasi l’arrivo di Ralf Rangnick) non si sono più concretizzate.

INTANTO, OGGI, HA PARLATO PROPRIO GAZIDIS, CHE HA SPIEGATO I MOTIVI DELLA CONFERMA DI PIOLI IN PANCHINA. CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓